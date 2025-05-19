بوميل :”براهيمي سيتوج بلقب كأس امير قطر ويهديه للجزائر”

أشاد مدرب نادي الغرافة القطري، أمير بوميل، بالدولي الجزائري ياسين براهيمي، بعدما قاد الفريق للتأهل إلى نهائي كأس امير قطر.

وتمنى أمير بوميل في تصريح له، بعد المباراة لموقع “win win” القطري، الفوز بلقب كأس أمير قطر: “أعتقد أننا نستطيع أن نفخر بعملنا، لو قلنا قبل شهر إننا لن نضمن فحسب البقاء في الدرجة الأولى، بل سنلعب أيضًا نصف نهائي كأس الأمير، أعتقد أن الجميع كان سيقول إن هذا لا يصدق.. لكننا فعلنا ذلك”.

وأضاف بوميل: “أنا فخور جدًّا بالعمل الذي قمنا به، وأيضًا أريد أن أقول شيئًا، براهيمي سيذهب للفوز بالنهائي له وللجزائر، إنه بطل كبير، لديهم فريق قوي، فليذهبوا ويفوزوا بالكأس”.

ويملك بوميل علاقة ممتازة مع كل ما هو جزائري، بالنظر إلى التجربة الرائعة التي عاشها عندما كان مدربا لمولودية الجزائر.