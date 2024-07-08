بوميل: “بقائي في المولودية جاء برغبة متبادلة وهذا ما يلزمنا للتألق قاريا”

كشف مدرب مولودية الجزائر، أمير بوميل، بأن استمراره في المولودية جاء برغبة متبادلة، مشيرا إلى جاهزيته من أجل إبقاء العميد في القمة.

وفي أول تصريح له عقب تجديد عقده لموسم إضافي، أوضح بوميل، بأنه كان يرغب في الاستمرار، وهو ما أبداه أيضا مسؤولو النادي والرئيس حاج رجم.

كما أوضح التقني الفرنسي، في تصريحات خص بها الصفحة الرسمية للنادي العاصمي. بأنه جد متحمس للذهاب بعيدا رفقة المولودية، في ثالث موسم له على رأس النادي.

وبخصوص أهدافه مع النادي المقبل على المنافسة على 4 جبهات الموسم المقبل، أشار بوميل، إلى أن الحذر يبقى مطلوبا ولكن يجب أن يحافظ الفريق على طموحه.

وأضاف: “أمامنا 4 منافسات و4 ألقاب (يقصد البطولة والكأس والسوبر ودوري أبطال إفريقيا). سنلعب على جميع الجبهات وسندخل كل المنافسات بتحفيز كبير”.

أما بخصوص دوري الأبطال، الذي يعتبر حلما لكل مناصري المولودية، أوضح بوميل. بأنه يعرف خبايا إفريقيا جيدا، مشددا على ضرورة تطوير النادي من الناحية اللوجيستيكية، على اعتبار أنها عامل أساسي للنجاح.

كما أعرب مدرب العميد، عن تفاؤله الشديد بمستقبل الفريق. لاسيما بعدما أصبح يملك ملعبا خاصا ومركز تدريب، مشيرا إلى أن هذه الأمور ستعاد المولودية من أجل النجاح. على غرار ما يحدث مع الأهلي المصري.