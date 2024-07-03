بوميل: “بلايلي في أتم جاهزيته لخوض نهائي كأس الجزائر”
بقلم كريم تيغرمت
أكد مدرب مولودية الجزائر، باتريس أمير بوميل، اليوم الأربعاء، الجاهوية التامة لنجمه يوسف بلايلي، لخوض نهائي كأس الجزائر.
وصرح بوميل، في هذا الخصوص، خلال ندوته الصحفية: “بلايلي، عاني من اصابة في الكتف، خلال مباراة البطولة، أمام مولودية وهران”.
كما أضاف: “الطاقم الطبي للفريق، قام بمجهود جبار، من أجل استعادة خدمات يوسف بلايلي، بعد بقائه فترة طويلة تحت العلاج”.
وتابع باتريس بوميل: “حاليا يوسف بلايلي، في أتم جاهزيته للتواجد معنا والمشاركة في مباراة نهائي الكأس”.
رابط دائم : https://nhar.tv/0Ofqz