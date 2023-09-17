بوميل: “بلايلي لاعب فنان وعبقري”

أثنى مدرب مولودية الجزائر باتريس بوميل، على لاعبه الدولي الجزائري يوسف بلايلي، مؤكدا بأنه يعتبر إضافة كبيرة للمولودية.

وصرح بوميل، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “بلايلي ربما تعرفونه أفضل مني، هو لاعب فنان، وعبقري”.

كما أوضح: “بامكانه دائما تقديم الأفضل، ومنذ تواجده في الفريق قدم إضافة ملحوظة من خلال تسجيله الأهداف وخاصة منحه التمريرات الحاسمة”.

وتابع باتريس بوميل: “بلايلي يقدم عمل كبير للفريق، وهذا النوع من اللاعبين الذين تحتاجهم الجزائر”.