بوميل: “بلايلي لاعب فنان وعبقري”
بقلم كريم تيغرمت
أثنى مدرب مولودية الجزائر باتريس بوميل، على لاعبه الدولي الجزائري يوسف بلايلي، مؤكدا بأنه يعتبر إضافة كبيرة للمولودية.
وصرح بوميل، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “بلايلي ربما تعرفونه أفضل مني، هو لاعب فنان، وعبقري”.
كما أوضح: “بامكانه دائما تقديم الأفضل، ومنذ تواجده في الفريق قدم إضافة ملحوظة من خلال تسجيله الأهداف وخاصة منحه التمريرات الحاسمة”.
وتابع باتريس بوميل: “بلايلي يقدم عمل كبير للفريق، وهذا النوع من اللاعبين الذين تحتاجهم الجزائر”.
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