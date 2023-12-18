بوميل: “بلايلي من طينة دروغبا ويايا توري”

أثنى مدرب مولودية الجزائر، باتريس بوميل، على موهبة نجمه يوسف بلايلي، والمردود الذي يقدمه مع الفريق هذا الموسم.

وفي حوار خص به موقع “football90″، قال بوميل بخصوص لاعبه: “بلايلي يعتبر ظاهرة في كرة القدم”.

كما أضاف مدرب المولودية: “أعرف دورغبا، ويايا توري، وبالنسبة لي يوسف بلايلي من طينة هاؤلاء اللاعبين”.

يذكر أن يوسف بلايلي، يعتبر هذا الموسم النجم الاول في فريق مولودية الجزائر، وصاحب الفضل الكبير في تصدر الفريق ترتيب البطولة المحترفة.