بوميل: “تحدثت مع بيتكوفيتش في سيدي موسى ولديه رغبة كبيرة في النجاح”

كشف مدرب مولودية الجزائر، باتريس بوميل، لقائه بالناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، وتبادلهما أطراف الحديث.

وصرّح بوميل، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “تدربنا مرتين في سيدي موسى، خلال تواجد بيتكوفتيش، الذي استغل هذه الفرصة وجاء لتحية لاعبينا”.

كما أضاف: “تحدثت مع بيتكوفيتش خلال هذا اللقاء، ولمست فيه شخصية قوية، ورغبة في النجاح، وكلنا يعرف خبرته الكبيرة في أوروبا”.

وتابع مدرب مولودية الجزائر باتريس بوميل: “بيتكوفيش شخص هادىء، ويملك أفكاره الخاصة التي يريد تجسيدها”.