بوميل: “تربص فرنسا جرى في أحسن الظروف”

أبدى مدرب مولودية الجزائري باتريس بوميل، رضاه التام عن التربص التحضيري الذي أجراه الفريق بفرنسا، تحضيرا للموسم الكروي الجديد.

وصرح بوميل، للصفحة الرسمية للمولودية على “فايس بوك”: “هذا الموسيم الثاني الذي نخوض فيها التربص الصيفي للفريق بفرنسا”.

كما أضاف: “الهدف من هذا التربص هو التحضير بجدية، وفي هدوء، للموسم الكروي الجديد الذي نقترب من بدايته”.

وأردف مدرب العميد: “أجرينا مباريات ودية تحضيرية خلال هذا التربص، في مواجهة أندية تنافسية، والأمور جرت على أحسن ما يرام”.

وتابع باتريس بوميل: “أهنئ اللاعبين، ومختلف أطقم الفريق على ما قدموه في هذا التربص، ولاظهارهم روح جماعية وعائلية”.