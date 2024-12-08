بوميل: “جد سعيد بفوزنا أمام يونغ أفريكانز”

أبدى مدرب مولودية الجزائر، باتريس بوميل، سعادته بالفوز الثمين الذي حققه فريقه أمس السبت، على حساب الضيف فريق يونغ أفريكانز، ضمن منافسة رابطة أبطال إفريقيا.

وصرح بوميل، عقب فوزهم أمس السبت، بثنائية نظيفة، على حساب الضيف يونغ أفريكانز التنزاني: “أنا جد سعيد بهذا الفوز المحقق”.

كما أضاف: “كانت مباراة جد صعبة، ومفخخة أمام فريق يونغ أفريكانز. الذي يقدم مردودا كبيرا منذ سنوات في هذه المنافسات الإفريقية”.

وتابع بوميل: “فوزنا كان جد مستحق، بالنظر لمردودنا العام في هذا اللقاء. وأهدي هذا الفوز لكل أنصار مولودية الجزائر، الذين يقفون دائما إلى جانبنا”.