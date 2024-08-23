بوميل: “حافظنا على الديناميكية رغم افتقادنا لجمهورنا”
بقلم كريم تيغرمت
ثمن مدرب مولودية الجزائر، باتريس بوميل، التأهل الذي حققه فريقه، للدور التصفوي الثاني من رابطة أبطال إفريقيا، بعد فوزهم أمام فريق واتانغا الليبيري بثنائية نظيفة.
وصرح بوميل، عقب هذا الفوز: “أولا كان من الجيد بالنسبة لنا اللعب على ميدان في حالة جيدة مثلما كان عليه الأمر بملعب “مصطفى تشاكر”، لكن نتأسف لغياب جمهورنا”.
كما أضاف: “لاعبينا أبانو جدية، وتركيز كبير في المباراة، ما مكننا من خلق عدة فرص تهديفية، تمكنا من تجسيد اثنتين”.
وأردف: “أنا سعيد كون الفريق سجل أربعة أهداف في مبارتين، من أربعة لاعبين مختلفين، منهم اثنين من المستقدمين الجدد”.
وتابع باتريس بوميل: “سعيد أيضا للاعبنا أسامة بن حوى، لتمكنه من تسجيل أول هدف له، كون ها سيفيده جدا، وأنا أتوقع منه الكثير مستقبلا”.
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