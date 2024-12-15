بوميل: “حظوظنا قائمة وتسجيل الأهداف لا يقتصر على ديلور”

أكد المسؤول الأول على العارضة الفنية لمولودية الجزائر، أمير باتريس بوميل، بأن حظوظ فريقه في التأهل إلى ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا، ما تزال قائمة.

وانقاذ العميد، أمس السبت، لـ “هزيمة مفاجئة” أمام ضيفه الهلال السوداني، بهدف يتيم، في الجولة الـ 3 من دور المجموعات. ليفوت بذلك، فرصة كبيرة للاقتراب من اقتطاع احدى تأشيرتي ربع النهائي.

وتجمد رصيد المولودية عند النقطة الـ 4، مقابل 9 للفريق السوداني في الصدارة، في حين يملك مازيمبي الكونغولي نقطتين. ونقطة ليونغ أفريكانز التنزاني.

ووصف بوميل، خسارة فريقه بـ “السيناريو القاسي”، بالنظر إلى مجريات اللقاء، مبرزا بأن المولودية مازال في الوصافة وضمن سباق التأهل.

وأضاف التقني الفرنسي: “صحيح أننا لو فزنا اليوم، لكنا قد انفردنا بصدارة ترتيب المجموعة. ولكن رغم ذلك، لم نخسر هدفنا ونحن خلف المتصدر”.

أما بخصوص نقص الفعالية الهجومية، وإمكانية التضحية بالدولي الجزائري، آندي ديلور، مستقبلا، بسبب عجزه عن التسجيل، رد مدرب المولودية: “حقيقة لا يوجد ما أقوله.. بالنسبة لديلور، أقول إن التسجيل لا يجب أن يكون دائما مهمة المهاجم”.

وختم بوميل مدافعا عن ديلور بطريقة غير مباشرة: “هناك 3 لاعبين في الهجوم. وقد يرتفع العدد إلى 5 باحتساب لاعبي الوسط، ولا أملك إجابة حول إذا ما كان الوقت قد حان، لإحالة ديلور، إلى كرسي الاحتياط”.