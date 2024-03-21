بوميل: “حققنا الأهم أمام بن عكنون والفضل يعود للاعبين”

ثمّن مدرب مولودية الجزائر، باتريس بوميل، الفوز الجديد الذي حققه فريقه أمس الأربعاء، بنتيجة (3-2)، على حساب فريق نجم بن عكنون، لحساب البطولة المحترفة.

وصرّح بوميل، لتلفزيون “النهار”: “اليوم أثبتنا مجدداً قوة شخصية فريقنا، وشجاعة اللاعبين رغم الظروف الصعبة”.

كما أضاف: “لعب المباراة في شهر رمضان أمر صعب، لكننا حققنا الأهم بحصد النقاط الثلاث ومواصلة تقدمنا”.

وتابع باتريس بوميل: “أحيي اللاعبين كثيرا على الجهود الكبيرة التي بذلوه في هذه المباراة،بالنظر للأجواء الحارة والصيام”.