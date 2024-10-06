بوميل: “سعداء باسترجاع خدمات مزياني وجاهزون لمواجهة السياسي”
بقلم كريم تيغرمت
أكد مدرب مولودية الجزائر، باتريس بوميل، جاهزية كامل تعداد الفريق للمباراة التي ستجمعهم اليوم الأحد، بمضيفهم شباب قسنطينة، برسم الجولة الثالثة من البطولة المحترفة.
وصرّح بوميل، للصفحة الرسمية للمولودية: “تنقلنا 48 ساعة قبل موعد مباراتنا أمام شباب قسنطينة، للتأقلم، وحظينا باستقبال جيد”.
كما أضاف: “أنا جد سعيد بالمعنويات التي يتواجد عليها لاعبونا، وجاهزيتهم، خاصة باسترجاعنا خدمات طيب مزياني”.
وتابع مدرب المولودية، باتريس بوميل: “كل التعداد جاهز لهذه المباراة المهمة التي ستجمعنا بشباب قسنطينة”.
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