بوميل: “سعيد بأداء الفريق أمام مازيمبي وأعتقد أن الحكم حرمنا من ركلة جزاء”

أشاد مدرب مولودية الجزائر، أمير بوميل، بأداء لاعبيه في مواجهة الجولة الأولى لدور مجموعات رابطة الأبطال أمام نادي تي بي مازيمبي الكونغولي.

وصرح المدرب، بوميل، عقب نهاية المواجهة التي إنتهت بالتعادل السلبي:”التعادل في لوبومباشي أمام تي بي مازيمبي يعد نتيجة إيجابية، وكنا قريبين جدا من التسجيل في العديد من المناسبات”.

وأضاف المتحدث:”أعتقد أن حكم المباراة حرمنا من ركلة جزاء، وسعيد بآداء اللاعبين في المواجهة، والآن لدينا الكثير من الثقة ونرغب في التألق قاريا”.

وتابع ذات المتحدث:”تي بي مازيمبي فريق جيد ويملك المؤهلات البدنية، والتعادل أمامه داخل دياره لن يكون له معنى إذا لم نحقق الفوز في الجولة الثانية”.

وختم المدرب بوميل:”نسعى لتحقيق نتائج إيجابية في منافسة رابطة الأبطال”.