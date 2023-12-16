بوميل :”سعيد بالثلاثية وفخور بتدريب فريق مثل مولودية الجزائر”

أبدى مدرب مولودية الجزائر باتريس بوميل سعادته الكبيرة لقيادة فريقه للفوز أمام إتحاد خنشلة بتسجيل “هاتريك” من قبل المتألق زكرياء نعيجي.

وقال باتريس بوميل في تصريح للتلفزيون العمومي عقب المباراة التي جرت بملعب 5 جويلية الأولمبي “الفوز بالثلاثية ستزيد الثقة بالنسبة للمهاجم نعيجي، و كل اللاعبين بصراحة أنا فخور بتدريب تشكيلة مثالية مثل هته التي ندربها”.

كما أضاف بوميل “نحقق نتائج إيجابية في الوقت الحالي، قبل اللعب أمام فرق قوية مثل اتحاد العاصمة في الداربي المقبل، أطلب من الأنصار الحضور في الداربي المقبل، لتقديم ما يقومون به”.

وختم رئيس مولودية الجزائر “الجميع سعيد، و أشكر الجميع على مساعدتنا “.

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