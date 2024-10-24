بوميل: “سعيد بعودتنا لملعب 5 جويلية ونسعى لمواصلة تقديم المتعة لأنصارنا”

أبدى مدرب مولودية الجزائر، باتريس أمير بوميل، سعادته بعودة فريقه للاستقبال بملعب “5 جويلية”، بمناسبة المواجهة المقبلة التي ستجمعهم بالضيف أولمبيك أقبو.

وقال بوميل في هذا الخصوص، خلال ندوته الصحفية: “أنا جد سعيد بعودتنا إلى ملعب 5 جويلية. الذي نملك فيه ذكريات جميلة”.

وأضاف: “فريق أولمبيك أقبو يريد أن يثبت هذا الموسم بأنه قادر على قول كلمته في الرابطة المحترفة”.

وتابع باتريس أمير بوميل: “نتمنى أن نواصل تقديم المتعة لأنصارنا الذين يبهروننا في كل مباراة بدعمهم الكبير”.