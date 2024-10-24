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الرياضة

بوميل: “ضيعنا فوزا محققا أمام أقبو وأعجبت كثيرا بإمكانيات حارسهم”

بقلم عزيز طالبي
بوميل: “ضيعنا فوزا محققا أمام أقبو وأعجبت كثيرا بإمكانيات حارسهم”
بوميل
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أبدى مدرب مولودية الجزائر، أمير بوميل، حسرته لضياع النقاط الثلاث أمام نادي أولمبيك أقبو في لقاء اليوم الذي جرى بملعب 5 جويلية الأولمبي.

وقال أمير بوميل خلال الندوة الصحفية عقب المباراة: “خلقنا العديد من الفرص في الهجوم. مثلما لعبنا في مباراة خنشلة، وسقطنا في فخ عدم تسيير المباراة”.

أضاف بوميل: “بصراحة، لعبنا ثلاث مباريات على أرضيات ميدان مختلفة، وذلك قد يكون سببا في تعادل اليوم. شاهدت اللاعبين محطمين معنويا في غرف تغيير الملابس، لهذا أشكرهم على نيتهم في الفوز”.

وختم مدرب مولودية الجزائر: “حارس مرمى أقبو قدم مباراة جيدة، و كان سدا منيعا أمام المهاجمين”.

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