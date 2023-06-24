بوميل: “ظهرنا بمستوانا الحقيقي في الداربي”

أكد باتريس بوميل، مدرب مولودية الجزائر، بأن فريقه مرّ جانبا أمس، في الداربي الذي خسره بثنائية نظيفة على يد الغريم الاتحاد، ضمن تسوية الجولة الـ 23 من البطولة.

وقال الفرنسي في هذا الصدد: “من الصعب أن نقوم بتحليلات آنية بعد اللقاء، ولكن اليوم (أمس) ظهرنا بمستوانا الحقيقي للفريق”.

وأضاف بوميل: “قلتها سابقا حينما لا تصنع الفرص ولا تسجل الأمر يصبح صعبا.. وأداؤنا كان تحت المستوى خاصة في الشوط الأول”.

كما اعترف مدرب المولودية في تصريحات إعلامية بعد الداربي، بضعف فريقه مقارنة بالاتحاد، وقال: “أشعر بالحسرة على أداء اللاعبين.. متأسف لقول ذلك، ولكن شعرت أننا واجهنا فريق رجال ضد فريق أطفال”.