بوميل: “علينا اظهار شخصية أقوى وفعالية أكبر مستقبلا داخل الديار”

شدد مدرب مولودية الجزائر، باتريس بوميل، على ضرورة تحسين لاعبيه لآدائهم مستقبلا من الجانب الهجومي، خاصة داخل الديار.

وصرح بوميل، في ندوته الصحفية عقب هزيمتهم أمام شباب بلوزداد: “علينا أن نكون أكثر فعالية أمام المرمى مستقبلا”.

كما أضاف مدرب العميد: “مقارنة بالموسم الماضي، هذا الموسم سجلنا أهداف أقل، وهذا الأمر محبط”.

وتابع باتريس بوميل: “هذا الموسم خارج ملعبنا نخلق فرص أقل، لكن بفعالية، وعلينا داخل الديار اظهار شخصية أقوى، ونكون أكثر واقعية أمام المرمى”.