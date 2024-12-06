بوميل: “علينا تقديم أفضل ما لدينا أمام يانغ أفريكانز لتجاوز دور المجموعات”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث مدرب مولودية الجزائر، باتريس بوميل، عن المباراة المقبلة التي ستجمعهم بالضيف يانغ أفريكانز، مشدداً على ظرورة تحقيق الفوز.
وصرّح بوميل، اليوم الجمعة، في ندوته الصحفية: “فريق يانغ أفريكانز متعوّد على لعب رابطة أبطال إفريقيا والذهاب بعيدا في هذه المنافسة”.
كما أضاف: “سنلعب على أرضية ميداننا، لذا نحن مطالبون بتأكيد النقطة التي عدنا بها من مواجهة تي بي مازمبي”.
وبخصوص منافسهم، قال بوميل: “يانغ أفريكانز يعتمد على اللعب الجماعي والتمريرات القصيرة، ويملكون لاعبين جد مهاريين وبخبرة كبيرة”.
وأردف: “هزيمتهم في أول مباراة بثنائية، لا يعكس قيمة هذا الفريق، كونهم قدموا مردوداً في المستوى”.
وتابع باتريس بوميل: “علينا تقديم أفضل ما لدينا في هذه المباراة، للظهور بالمستوى المطلوب وتحقيق الفوز، من أجل بلوغ هدفنا في تجاوز دور المجموعات”.
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