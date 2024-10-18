بوميل: “عندما تلعب خارج الديار في الجزائر كأنك تلعب في إفريقيا”

أبدى مدرب مولودية الجزائر أمير بوميل سعادته الكبيرة بعد العودة بفوز ثمين من ميدان اتحاد خنشلة (0-1)، بملعب عمار حمام.

وقال بوميل خلال الندوة الصحفية عقب المباراة: “بصراحة التنقل إلى خنشلة كان صعبا، لعبنا أمام فريق أحترمه كثيرا”.

وأضاف بوميل: “بالنسبة لي بصفتي مدرباً، أعتقد أن الهدف كان جميلا بعد عمل كبير من اللاعبين. عندما تلعب أمام الفرق خارج الديار في الجزائر، كأنك تلعب في أدغال إفريقيا، مثل المباريات الإفريقية تماما”.

وختم مدرب المولودية: “أشكر كثيرا اللاعبين على ما قدموه في المواجهة ورفع التحدي أمام فريق قوي، أنا معجب به”.

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