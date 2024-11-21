بوميل: “فرضنا سيطرتنا في الشوط الأول لكن كانت تنقصنا الفعالية”

أرجع مدرب مولودية الجزائر باتريس بوميل، سبب الهزيمة التي مني بها فريقه بـ(3-1)، في مواجهة شباب بلوزداد، لنقص الفعالية أمام المرمى لدى لاعبيه.

وصرح بوميل، في ندوته الصحفية، عقب هذه المباراة: “في الشوط الأول كانت لنا سيطرة كاملة، لكن في الشوط الثاني فقدنا ذلك”.

كما أضاف: “لا يمكنني القاء اللوم على لاعبينا، باستثناء ربما في اللمسات الأخير، حيث بالنظر للاحصائيات المنافس سدد أربع مرات وسجل ثلاثة منها، ونحن سددنا حوالي 12 مرة وسجلنا هدف واحد”.

وتابع مدرب مولودية الجزائر باتريس بوميل: “علينا مواصلة العمل، لنكون أكثر فعالية في الهجوم، خاصة في ملعبنا”.