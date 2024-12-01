بوميل :”قدمنا مستوى جيد رغم التعادل أمام سطيف”

أبدى مدرب مولودية الجزائر أمير بوميل رضاه التام لما قدمه لاعبيه خلال مواجهة وفاق سطيف رغم العود بنقطة وحيدة فقط من ملعب 8 ماي 1945.

وقال أمير بوميل في تصريح له للتلفزيوني العمومي عقب المباراة “قدمنا مستوى جيد خاصة في الشوط الثاني، أما نتيجة المباراة لم تسيير في صالحنا، متفائل من جانبي صراحة، و سنعمل ما في وسعنا من اجل الفوز في قادم التحديات”.

كما أضاف بوميل “الفريق الخصم لعب مباراة دفاعية قوية، عملنا على الفوز لكن للأسبق، البطولة مزالت طويلة، و يجب علينا الاتحاد، و اللعب بتفاؤل كبير”.

وفشل بوميل في تحقيق الفوز مجددا ولثالث مرة بعد الخسارة أمام شباب بلوزداد و التعادل امام تيبي مازيمبي قبل أن يتعادل أمام وفاق سطيف في مباراة اليوم.