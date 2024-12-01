بوميل :”قدمنا مستوى جيد رغم التعادل أمام سطيف”
بقلم عزيز طالبي
أبدى مدرب مولودية الجزائر أمير بوميل رضاه التام لما قدمه لاعبيه خلال مواجهة وفاق سطيف رغم العود بنقطة وحيدة فقط من ملعب 8 ماي 1945.
وقال أمير بوميل في تصريح له للتلفزيوني العمومي عقب المباراة “قدمنا مستوى جيد خاصة في الشوط الثاني، أما نتيجة المباراة لم تسيير في صالحنا، متفائل من جانبي صراحة، و سنعمل ما في وسعنا من اجل الفوز في قادم التحديات”.
كما أضاف بوميل “الفريق الخصم لعب مباراة دفاعية قوية، عملنا على الفوز لكن للأسبق، البطولة مزالت طويلة، و يجب علينا الاتحاد، و اللعب بتفاؤل كبير”.
وفشل بوميل في تحقيق الفوز مجددا ولثالث مرة بعد الخسارة أمام شباب بلوزداد و التعادل امام تيبي مازيمبي قبل أن يتعادل أمام وفاق سطيف في مباراة اليوم.
رابط دائم : https://nhar.tv/NIl5t