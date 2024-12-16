بوميل: “لم أترك المولودية تعاني والشناوة متعصبون في حب فريقهم”

ودّع المدرب الفرنسي أمير بوميل، أنصار مولودية الجزائر، بتصريحات مثيرة، أكد من خلالها بأن تجربته مع الفريق كانت “مجنونة” ولا تنسى للأبد.

وفي فيديو، نشرته إدارة المولودية عبر موقعها الالكتروني، وجه بوميل، الشكر للجميع، مبرزا بأن تجربته طيلة الـ 20 شهرا كانت مثيرة.

وأضاف: ” عشت مع الفريق 3 مواسم.. في أولها حققنا الهدف وهو التواجد، رفقة ثلاثي المقدمة. أما الموسم الثاني سيبقى راسخا في قلبي، وهذا الموسم سأسلم المشعل وأهداف الفريق لا تزال مسطرة”.

كما أكد بوميل، بأنه لم يترك المولودية وهي تعاني. بل يرحل وهو يترك ارثا وراءه، مضيفا: “تحيا المولودية، تحيا الجزائر، أتمنى لكم الأحسن”.

وفي المقابل، أبرز الفرنسي، بأنه سيبقى يحب العميد إلى الأبد، وأنه عمل من أعماق قلبه، حتى حينما ارتكب بعض الأخطاء.

كما وجّه شكرا خاصا لأنصار الفريق، مؤكدا بأنه عاش معهم مغامرة مجنونة. وختم بخصوص الشناوة: “أنصار المولودية متعصبون في حبهم للفريق”.