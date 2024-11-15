بوميل: “لم أفهم سبب الطرد وينتظرنا أسبوع صعب بمواجهة السياربي ومازيمبي” 

أبدى مدرب فريق مولودية الجزائر، أمير بوميل، استغرابه الكبير من الطرد الذي تعرض له لاعبه، زوغرانا، في مباراة اليوم أمام مولودية البيض.

وقال أمير بوميل بعد فوز فريقه على مولودية البيض بهدف دون رد: “الشكر الكبير للاعبين الذين قدموا ما عليهم، لم أرَ أمراً مماثلاً للذي حدث اليوم، بطرد زوغرانا، رغم ذلك حققنا فوزا مهما خارج الديار”.

وأضاف بوميل: “سعيد جدا بالعودة إلى سكة الانتصارات والحفاظ على نظافة شباكنا لخامس مباراة، لهذا سنواصل العمل في صمت، مررنا بأسبوع صعب، بسبب الانتقادات التي واجهناها من قبل الصحافة والتلفزيون، أود أن أقول إن اللاعبين كانوا رجالاً فوق المستطيل الأخضر، أما ديلور فقد أثبت نجاعته، ويعتبر ثعلب المساحات، إلى جانب نعيجي، يجب الصبر على اللاعبين فقط”.

كما أردف مدرب المولودية العاصمية: “صحيح أن الانتقادات تؤلمنا لكن ما علينا سوى العمل والرد فوق الميدان، أشكر كثيرا اللاعبين الذي عرفوا كيفية الرد، من جانب الأنصار، أشكرهم كثيرا على تنقلهم لمساندتنا”.

وختم بوميل: “نتواجد في المرتبة الأولى ونشعر بالفرحة، سنرتاح قليلا ثم نعود للتحضير إلى الأسبوع الثقيل بمواجهة شباب بلوزداد و المباراة الإفريقية أمام تي بي مازيمبي”.

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