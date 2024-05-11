بوميل :”لم نحسم اللقب بعد ويجب وضع الأرجل على الأرض”

ابدى مدرب مولودية الجزائر أمير بوميل، رضاه التام عن النقطة التي عاد بها رفقه لاعبيه امام المستضيف اتحاد خنشلة.

وقال أمير بوميل خلال الندوة الصحفية التي عقبت المباراة “لم نحسم بأي شيء إلى حد الآن، و لم نحسم الأمور”.

وأضاف مدرب الفريق العاصمي، رائد البطولة الوطنية عن التحضير للداربي القادم أمام سوسطارة “حاليا سنواصل العمل والتحضير للمباراة القادمة أمام إتحاد العاصمة، وهو الداربي الأفضل”.

كما ختم “لدينا عدد من المواعيد، و احترم الخصوم الذي ننتظر مواجهتهم، لهذا يجب القول أنه علينا وضع الأرجل على الأرض”.