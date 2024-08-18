بوميل: “لم يكن أمامنا وقت كافٍ للتحضير لمواجهة واتانغا”

أكد مدرب مولودية الجزائر، أمير بوميل، بأن فريقه لم يكن أمامه وقت كبير من أجل التحضير للموسم الكروي الجديد 2024-2025.

ويدشّن العميد، موسمه سهرة اليوم الأحد، بمواجهة نادي واتانغا الليبيري، بملعب “نيسلون مانديلا” بداية من الساعة 20:00، ضمن ذهاب الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال إفريقيا.

وعن تحضيرات ناديه، قال بوميل: “تعلمون أن التحضيرات تحتاج لـ 6 أسابيع، ونحن كان لدينا 20 يوما فقط، من أجل التحضير لهذا الدور التمهيدي المهم”.

وواصل التقني الفرنسي، في المنطقة المختلطة أمس السبت. على هامش آخر حصة بمركز الفريق بزرالدة: “سنواجه بطل ليبيريا، فريق شاب وأنهى الموسم في الصدارة ويلعب بطريقة هجومية”.

وبالرغم من كل هذا إلا أن بوميل، أبدى ثقته في قدرة لاعبيه على تجاوز عقبة المنافس الليبيري. وتدشين الموسم الجديد بأفضل طريقة ممكنة.

وختم مدرب العميد: “الأمر يعود لنا من أجل تحضير اللقاءين بشكل جيد. وعلينا تجاوز الدورين التصفويين لبلوغ المجموعات، صحيح أننا لا نزال في مرحلة التحضيرات، ولكن يجب أن نكون جاهزين”.