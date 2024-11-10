بوميل: “ما زالت تنتظرنا مباراة متأخرة وعلينا مواصلة العمل”

تحدث مدرب مولودية الجزائر باتريس بوميل، عن التعثر الذي سجله فريقه أمس السبت، أمام الضيف اتحاد بسكرة.

وصرّح بوميل، في الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة: “من الطبيعي الحديث عن خيبة أمل، لكن ليس اخفاق”.

كما أضاف: “كنا نأمل تقديم نفس مردود الموسم الماضي، بتحقيق انتصارات متوالية، لكن في آخر مبارتين المنافسين لعبا بتكتل دفاعي، ما مكنهما من الحفاظ على عذرية شباكهما”.

وتابع باتريس بوميل: “حاليا لا زال أمامنا مباراة متأخرة. ونتواجد ضمن أهدافنا، علينا فقط مواصلة العمل”.

يذكر أن فريق مولودية الجزائر، اكتفى أمس السبت، بنتيجة التعادل السلبي أمام الضيف اتحاد بسكرة. في المباراة التي جمعتهما برسم الجولة الثامنة من البطولة المحترفة.