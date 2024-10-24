بوميل: “مباراتنا أمام أولمبيك أقبو ستكون صعبة وحضرنا لها بجدية كبيرة”

اعترف مدرب مولودية الجزائر، باتريس بوميل، بصعوبة المباراة المقبلة التي ستجمعهم بالضيف، الصاعد الجديد أولمبيك أقبو، برسم الجولة السادسة من البطولة المحترفة.

وصرح بوميل، في ندوته الصحفية: “أولا أهنئ فريق أولمبيك أقبو، الذي يواصل تسجيل نتائج أكثر ايجابية من موسم لآخر”.

كما أضاف: “أقبو حقق انطلاقة موسم مذهلة، بالعديد من الهدافين، وبتشكيلة تقاتل بشراسة دفاعا عن ألوان الفريق”.

وأردف مدرب العميد: “حضرنا لهذه المواجهة بجدية كبيرة، كوننا نتوقع أن تكون صعبة، على غرار باقي مباريات البطولة”.

وتابع: “تواجد نادي أقبو حاليا بـ10 نقاط بعد خمس جولات يعني بأنهم قادرون على تحقيق الفوز داخل الديار، والعودة بنتنائج ايجابية من خارج قواعدهم”.

وتابع باترس بوميل: “حذرت لاعبينا من مدى صعوبة هذه المباراة، وعلينا أن نفرض أنفسنا لمواصلة تقدمنا نحو الأمام”.