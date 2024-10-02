بوميل: “مباراتنا أمام شبيبة القبائل هي من كنت أحلم برؤيتها في الجزائر”

أكّد مدرب مولودية الجزائر، باتريس بوميل، سعادته الكبيرة بالمواجهة التي جمعتهم بشبيبة القبائل، والتي انتهت بفوز فريقه بهدفين لهدف.

وصرّح بوميل، في ندوته الصحفية: “أنا حد سعيد بمباراتنا أمام شبيبة القبائل، مثل هذه المباراة كنت أحلم برؤيتها في الجزائر، كونها تقدم الوجه الحقيقي لكرة القدم الجزائرية، جمهور غفير، ملعب رائع، أرضية ميدان حقيقية”.

كما أضاف: “أهنئ الجميع سواءً من جانب المولودية، أو الشبيبة، كون مثل هذه الأمسيات الكروية تبقى راسخة، وهذا ما نحب مشاهدته في كرة القدم الجزائرية”.

وتابع باتريس بوميل: “فريقنا حقق فوزاً مستحقاً أمام منافس قوي، وأهنئ جميع لاعبينا على الروح المعنوية التي أظهروها، إلى جانب مردودهم الفني فوق الميدان”.