بوميل: “متحمسون لانطلاقة الموسم الجديد من البطولة المحترفة”
بقلم كريم تيغرمت
أكد مدرب مولودية الجزائر، باتريس بوميل، تحمسه الكبير، ولاعبيه، لانطلاقة الموسم الجديد من البطولة المحترفة.
وصرح باتريس بوميل، للصفحة الرسمية لمولودية الجزائر: “أنا راض عن التحضيرات التي أجريناها، ومستوى تطور الفريق”.
كما أضاف: “عملنا على جميع الجوانب طيلة ستة أسابيع من التحضيرات، ونحن جاهزون ومتحمسون لانطلاق المنافسة الرسمية، وعلينا تسجيل انطلاقة قوية”.
وتابع باتريس بوميل: “أتأسف لخوض أول مبارتين بدون جمهور، لكن علينا تسجيل انطلاقة موفقة لضمان تواجدهم بقوة في الجولة الثالثة”.
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