بوميل: “متحمسون لانطلاقة الموسم الجديد من البطولة المحترفة”

أكد مدرب مولودية الجزائر، باتريس بوميل، تحمسه الكبير، ولاعبيه، لانطلاقة الموسم الجديد من البطولة المحترفة.

وصرح باتريس بوميل، للصفحة الرسمية لمولودية الجزائر: “أنا راض عن التحضيرات التي أجريناها، ومستوى تطور الفريق”.

كما أضاف: “عملنا على جميع الجوانب طيلة ستة أسابيع من التحضيرات، ونحن جاهزون ومتحمسون لانطلاق المنافسة الرسمية، وعلينا تسجيل انطلاقة قوية”.

وتابع باتريس بوميل: “أتأسف لخوض أول مبارتين بدون جمهور، لكن علينا تسجيل انطلاقة موفقة لضمان تواجدهم بقوة في الجولة الثالثة”.