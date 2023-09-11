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الرياضة

بوميل: “متحمسون لانطلاقة الموسم الجديد من البطولة المحترفة”

بقلم كريم تيغرمت
بوميل: “متحمسون لانطلاقة الموسم الجديد من البطولة المحترفة”
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أكد مدرب مولودية الجزائر، باتريس بوميل، تحمسه الكبير، ولاعبيه، لانطلاقة الموسم الجديد من البطولة المحترفة.

وصرح باتريس بوميل، للصفحة الرسمية لمولودية الجزائر: “أنا راض عن التحضيرات التي أجريناها، ومستوى تطور الفريق”.

كما أضاف: “عملنا على جميع الجوانب طيلة ستة أسابيع من التحضيرات، ونحن جاهزون ومتحمسون لانطلاق المنافسة الرسمية، وعلينا تسجيل انطلاقة قوية”.

وتابع باتريس بوميل: “أتأسف لخوض أول مبارتين بدون جمهور، لكن علينا تسجيل انطلاقة موفقة لضمان تواجدهم بقوة في الجولة الثالثة”.

رابط دائم : https://nhar.tv/JjwDy
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