بوميل: “مجموعتنا في دور مجموعات رابطة الأبطال متوازنة”

أكد مدرب مولودية الجزائر، أمير بوميل، أن قرعة دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا، متوازنة ومفتوحة على جميع الاحتمالات.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي مولودية الجزائر، عبر منصة فيسبوك، تعليق المدرب بوميل، بخصوص القرعة التي أوقعت فريقه في المجموعة الأولى رفقة تي بي مازيمبي، يونغ أفريكانز والهلال السوداني.

وقال المدرب بوميل في هذا الشأن: “مجموعتنا متوازنة ومفتوحة على كل الاحتمالات. فهي سهلة وصعبة في آن واحد”.

وأضاف بوميل موضحا: “علينا التحضير جيدا للسفريات الطويلة، والتأقلم مع الظروف المناخية هناك. سنسعى لتحقيق أكبر عدد من النقاط بميداننا وتشريف الكرة الجزائرية”.

للإشارة، سيستهل نادي مولودية الجزائر مشواره في دور مجموعات رابطة الأبطال بالتنقل إلى الكونغو الديمقراطية لمواجهة تي بي مازيمبي، بتاريخ 26 نوفمبر المقبل.