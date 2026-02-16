بوميل مدربا للثلاثي بلايلي وتوغاي وبوعالية في الترجي التونسي

اتفق نادي الترجي التونسي مع المدرب باتريس بوميل للإشراف على العارضة الفنية للفريق في فرصة جديدة له بتدريب الثلاثي الجزائري يوسف بلايلي ومحمد أمين توغاي وكسيلة بوعالية.

ويملك بوميل معرفة جيدة بإمكانات يوسف بلايلي ، بعدما سبق له الإشراف عليه خلال تجربته مع مولودية الجزائر، حيث نجح في توظيف قدراته بالشكل الأمثل وقاده للتتويج بلقب البطولة الوطنية، وهو ما يمنحه أفضلية واضحة في التعامل معه من جديد داخل الترجي، سواء من حيث الانسجام أو الفهم التكتيكي.

كما تشكل هذه التجربة فرصة مهمة للمدرب الفرنسي للتعرف أكثر على إمكانيات كسيلة بوعالية، الذي يعد من العناصر الجزائرية الصاعدة، ويعول عليه أن يكون إضافة نوعية لخط الهجوم بفضل سرعته وتحركاته، خاصة في ظل فلسفة بوميل القائمة على اللعب الهجومي والضغط العالي.

ويُنتظر أن يساهم وجود الثلاثي الجزائري في تسهيل مهمة بوميل خلال بدايته مع الترجي، لكونهم يشكلون نواة مألوفة له داخل المجموعة، ما قد ينعكس إيجابا على مردود الفريق، خصوصا في المنافسات القارية.