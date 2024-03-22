بوميل: “منافسة الكأس غالية على أنصارنا وسنعمل على اسعادهم”
بقلم كريم تيغرمت
أبرز مدرب مولودية الجزائر، باتريس بوميل، أهمية منافسة كأس الجزائر بالنسبة لفريقه، والأنصار، وأهدافهم فيها هذا الموسم.
وقال بوميل، للإذاعة الوطنية: “كأس الجزائر هي منافسة من نوع آخر، تسمح للفريق بالتطور أكثر كونها تلعب بنضام اقصاء المغلوب”.
كما أضاف مدرب العميد: “كأس الجزائر جد غالية على الأنصار، وسنعمل على محاولة اسعادهم في هذه المنافسة أيضا”.
وتابع باتريس بوميل: “نحن على بعد أسبوع عن مباراتنا المقبلة في كأس الجزائر، أمام مضيفنا اتحاد خنشلة، ونتمنى أن نكون في الموعد”.
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