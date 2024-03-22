بوميل: “منافسة الكأس غالية على أنصارنا وسنعمل على اسعادهم”

أبرز مدرب مولودية الجزائر، باتريس بوميل، أهمية منافسة كأس الجزائر بالنسبة لفريقه، والأنصار، وأهدافهم فيها هذا الموسم.

وقال بوميل، للإذاعة الوطنية: “كأس الجزائر هي منافسة من نوع آخر، تسمح للفريق بالتطور أكثر كونها تلعب بنضام اقصاء المغلوب”.

كما أضاف مدرب العميد: “كأس الجزائر جد غالية على الأنصار، وسنعمل على محاولة اسعادهم في هذه المنافسة أيضا”.

وتابع باتريس بوميل: “نحن على بعد أسبوع عن مباراتنا المقبلة في كأس الجزائر، أمام مضيفنا اتحاد خنشلة، ونتمنى أن نكون في الموعد”.