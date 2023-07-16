بوميل: “نجحنا في بلوغ الهدف المسطر من إدارة الفريق”

اعتبر مدرب مولودية الجزائر، باتريس بوميل، بأنه نجح هذا الموسم في تحقيق الهدف الذي سطرته له إدارة مولودية الجزائر.

وصرح بوميل، لتلفزيون “النهار”، عقب فوزهم أمام مولودية البيض: “اليوم قدمنا أفضل مردود لنا، منذ أن توليت تدريب الفريق”.

كما أضاف: “هذه المواجهة تعكس ما عشناه هذا الموسم، فرغم الصعوبات، وطرد أحد لاعبينا، إلا أن اللاعبين أظهرو عزيمة، وروح قتالية كبيرة”.

وتابع باتريس بوميل: “عند استقدامي إلى المولودية، طالبني رئيس الفريق بانهاء الموسم في المركز الثالث على الأقل، لذا أقول بأننا نجحنا في بلوغ هدفنا”.