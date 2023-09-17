بوميل: “نحن بصدد مواصلة العمل الذي بدأناه الموسم الماضي”

أكد مدرب مولودية الجزائر، باتريس بوميل، رضاه التام عن مردود فريقه في الجولة الأول من البطوةلة المحترفة، والنتيجة التي انتهت عليها مباراتهم أمام نجم بن عكنون.

وصرح بوميل، لتلفزيون “النهار”، عقب فوزهم برباعية نظيفة على حساب نجم بن عكنون: “أنا جد راض عن النتيجة والآداء”.

كما أضاف: “كان من الممكن أن تكون هذه مباراة أمام نجم بن عكنون مفخخة، لأنه فريق يحسن اللعب ويملك امكانيات”.

وتابع باتريس بوميل: “مررنا بمرحلة فراغ خلال بعض الدقائق من عمر المباراة، إلا أن لاعبينا استعادو تحكمهم في اللقاء، ونحن حاليا نواصل العمل الذي بدأناه الموسم الماضي”.