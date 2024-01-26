بوميل :”نستحق الفوز أمام الحمراوة ونسعى للبقاء متحدين قبل مباريات الإياب”

ابدى مدرب مولودية وهران باتريس بوميل رضاه التام لما قدمه اللاعبون. في مباراة اليوم التي جرت أمام المستضيف مولودية وهران.

كما أبدى سعادته الكبيرة بتحقيق الفوز والعودة بالنقاط الثلاث كاملة من مدينة الباهية، حيث قال في تصريح للتلفزيون العمومي عقب المباراة “نستحق الفوز أمام مولودية وهران. الأمور جميلة حدثت اليوم، بين اللاعبين وحتى الأنصار الذين حضروا إلى مدينة وهران”

كما أضاف بوميل “نسعى للبقاء متحدين بشكل جيد للحفاظ على الصدارة في إياب منافسة البطولة الوطنية، الأهم لم نخيب أنصار الفريق. و لم نضيع كثيرا النقاط في مباريات الذهاب، ضيعنا 6 نقاط فقط”.

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