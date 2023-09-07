بوميل: “نسعى لضمان جاهزية كامل التعداد مع انطلاق البطولة”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث مدرب مولودية الجزائر، باتريس بوميل، عن المباراة التحضيرية الأخيرة التي جمعتهم باتحاد ورقلة، وانتهت بهزيمة هذا الأخير بثلاثية لهدف.
وصرح بوميل، للصفحة الرسمية للعميد: “اشركنا في مباراتنا التحضيرية الأخيرة فريقين، أين منحنا شوط واحد لكل مجموعة”.
كما أضاف: “كان من المهم بالنسبة لنا خوض لقاء تحضيري بعودتنا إلى أرض الوطن للتعودة على المناخ، ووضعية أرضية الميدان”
وتابع باتريس بوميل: “أنسعى لضمان تواجد كامل التعداد في اتم جاهزيتهم مع انطلاق الجولة الأولى من المسوم الجديد للبطولة”.
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