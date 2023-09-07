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الرياضة

بوميل: “نسعى لضمان جاهزية كامل التعداد مع انطلاق البطولة”

بقلم كريم تيغرمت
بوميل: “نسعى لضمان جاهزية كامل التعداد مع انطلاق البطولة”
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تحدث مدرب مولودية الجزائر، باتريس بوميل، عن المباراة التحضيرية الأخيرة التي جمعتهم باتحاد ورقلة، وانتهت بهزيمة هذا الأخير بثلاثية لهدف.

وصرح بوميل، للصفحة الرسمية للعميد: “اشركنا في مباراتنا التحضيرية الأخيرة فريقين، أين منحنا شوط واحد لكل مجموعة”.

كما أضاف: “كان من المهم بالنسبة لنا خوض لقاء تحضيري بعودتنا إلى أرض الوطن للتعودة على المناخ، ووضعية أرضية الميدان”

وتابع باتريس بوميل: “أنسعى لضمان تواجد كامل التعداد في اتم جاهزيتهم مع انطلاق الجولة الأولى من المسوم الجديد للبطولة”.

رابط دائم : https://nhar.tv/hVCix
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