بوميل: “نملك الأفضلية بمواجهة نادي واتانغا الليبيري ذهابا وايابا بالجزائر”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث مدرب مولودية الجزائر، باتريس بوميل، عن مباراتهم أمام نادي واتانغا الليبيري، في افتتاح مشوارهم ضمن منافسة رابطة أبطال إفريقيا.
وصرح بوميل، في هذا الخصوص، للضفحة الرسمية للفريق: “مولودية الجزائر لم تشارك منذ أزيد من خمس سنوات في منافسة رابطة أبطال افريقيا، ما يجبرنا على خوض الأدوار التصفوية”.
كما أضاف: “سنخوض دور تصفوي جد مهم في مواجهة نادي واتانغا الليبيري، الذي يملك مؤهلات هجومية كبيرة”.
وأردف: “الأفضلية التي نملكها في هذا الدور هو أننا سنخوض مبارتي الذهاب والإياب بالجزائر، وعلينا استغلال ذلك”.
وتابع باتريس بوميل: “علينا أن نكون في كامل جاهزيتنا لهذه المباراة، ولاعبينا يدركون ظرورة اظهار شخصيتهم، وتقديم أفضل ما لديهم، ونملك لاعبين من ذوي الخبرة، والموهبة، لتجاوز هذا الدور بأفضل طريقة”.
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