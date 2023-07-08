بوميل: “نهاية هذا الموسم جد صعبة وأرفع القبعة للاعبينا”
بقلم كريم تيغرمت
أثنى مدرب مولودية الجزائر، باتريس بوميل، على مردود لاعبيه، عقب فوزهم أمس الجمعة بهدف دون رد، أمام مولودية وهران.
وصرح بوميل، لتلفزيون “النهار”: “أرفع القبعة للاعبين الذين قدموا مباراة في المستوى على العموم وأثبتوا عدم تخليهم عن الفريق”.
كما أضاف مدرب العميد: “صحيح أننا لا نملك مواهب كبيرة، وفريقنا متواضع، لكننا لن نستسلم وسنبقى في السباق”.
وتابع باتريس بوميل: “نهاية هذا الموسم جد صعبة، ونشهد مفاجآت في كل جولة، لكننا باقون هنا ونتواجد في المركز الثالث”.
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