بوميل: “هدفنا التأهل لدور المجموعات من رابطة الأبطال قبل انطلاق البطولة”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث مدرب مولودية الجزائر، باتريس بوميل، عن الهدف المحدد لفريقه في منافسة رابطة أبطال إفريقيا، قبل انطلاق البطولة المحترفة
وصرح بوميل، أمس الخميس، عقب فوزهم أمام واتانغا: “نحن محظوظين كونا نملك فترة 20 يوم لتحضير مباراتنا المقبلة ضمن الدور التمهيدي الثاني من رابطة أبطال إفريقيا”.
كما أضاف: “إذا أردنا بلوغ هدفنا بالتواجد ضمن دور المجموعات قبل انطلاق البطولة الوطنية، علينا تجاوز الدور المقبل”.
وتابع باتريس بوميل: “ينتظرنا عمل كبير، وهذا ما قلته للاعبين، الذي أحييهم على كل المجهودات التي يبذلونها، ورغبتهم في تقديم أفضل ما لديهم”.
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