بوميل: “هدف وفاق سطيف جاء بعد خطئ واضح على حلايمية”

أبدى مدرب مولودية الجزائر، باتريس بوميل، أسفه على الظروف التي جر عليها مباراتهم أمام وفاق سطيف، مؤكدا في ذات الوقت عدم شرعية الهدف الذي تلقاه فريقه في هذه المباراة.

وصرح بوميل، في هذا الخصوص: “لم ننهزم طيلة ستة أشهر الماضية، وكنا نريد المواصلة على هذا النسق، لكن واجهنا ظروف جد خاصة في سطيف”.

واوضح مدرب العميد: “شعرنا بحالة اللا أمن منذ وصولنا إلى أرضية الميدان، لذا من الصعب الحديث عن كرة القدم”.

وتابع المدرب باتريس بوميل: “الهدف الذي سجله وفاق سطيف في مرمانا جاء بعد خطئ واضح على مدافعنا حلايمية”.

يذكر أن فريق مولودية الجزائر، سجل أمس السبت ثاني هزيمة له هذا الموسم، بنتيجة هدف دون رد، في المواجهة التي جمعتهم بمضيفهم وفاق سطيف.