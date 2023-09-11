بوميل: “هذا ما علينا تصحيحه قبل انطلاق البطولة التي ستكون جد قوية”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث مدرب مولودية الجزائر، باتريس بوميل، عن مردود فريقه في المباراة التحضيرية الأخيرة لفريقه في مواجهة نصر حسين داي، والنقاط التي استخلصها.
وصرح بوميل، للضفحة الرسيمة للعميد: “أهنئ النصرية على آدائهم، هي مدرسة كروية، وأسعد دائما بمواجهتهم، وأتمنى لهم موسم موفق”.
كما أضاف: “كل الأندية التي تواجه مولودية الجزائر تعمل على تقديم 200% من امكانياتها، ويسعون لتأكيد بأنهم لاعبون في المستوى”.
وأردف: “قدمنا شوط أول في المستوى، خاصة في العشرون دقيقة الأولى، رغم تراجعنا في الريتم أحيانا، وهذا ما علينا تصحيحه”.
وتابع باتريس بوميل: “كل الأندية تريد الفوز على مولودية الجزائر، لذا على لاعبينا التحلي بالحذر مع انطلاق البطولة التي ستكون جد قوية وطويلة”.
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