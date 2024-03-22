بوميل: “هذا مفتاح نجاح بيتكوفيتش مع الخضر وجاهز لتقديم المساعدة له”

كشف مدرب مولودية الجزائر باتريس بوميل، أهم مفاتيح نجاح الناخب فلاديمير بيتكوفيتش، مع المنتخب الوطني، من وجهة نظره.

وقال بوميل، اليوم الجمعة، في تصريح للإذاعة الوطنية: “الناخب بيتكوفيتش، يملك تعداداً جد ثري من اللاعبين، وهو محاط بطاقم يعرف كرة القدم المحلية”.

كما أضاف: “بالنسبة لي من مفاتيح نجاح بيتكوفيتش، مع المنتخب الجزائري هو تواجده، والعيش هنا في الجزائر”.

وأردف مدرب العميد: “تواجد بيتكوفيتش في الجزائر، يسمح له بتحضير التربصات، والاندماج مع الجماهير، وأعتبر ذلك من أبرز عوامل النجاح”.

وتابع باتريس بوميل: “بيتكوفتيش محاط بطاقم مساعد يعرف كرة القدم المحلية، وشخصياً أنا على استعداد تام لتقديم له أي مساعدة فيما تعلق بالبطولة المحلية”.