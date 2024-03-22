بوميل: “هناك تقارب وتشابه كبير بين المولودية وأولمبيك مارسيليا”

تحدث مدرب مولودية الجزائر، باتريس بوميل، عن الأجواء التي يعيشها هذا الموس رفقة لاعبيه، مع أنصار الفريق، مبديا انبهاره الكبير.

وصرح بوميل، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “تحدثت عدة مرات مع أنصار مولودية الجزائر، والى جانب شغفهم بالفريق، أدركت بأنهم يعرفون جيدا كرة القدم”.

كما أضاف: “أنا مناصر أولمبيك مارسيليا، وأشعر أن هناك تقارب، وتشابه كبير بين المولودية، وأولمبيك مارسيلسا، من ناحية الحماس، والجمهور”

وتابع باتريس بوميل: “فريقنا يعيش حاليا أجواء رائعة، والمعنويات مرتفعة، نفس الأمر بالنسبة لانصارنا، واتامنى تواصل ذلك”.