بوميل يتحدث عن مستقبله مع مولودية الجزائر
بقلم كريم تيغرمت
تحدث مدرب مولودية الجزائر، باتريس بوميل، عن مستقبله مع الفريق، بالنظر لاقتراب نهاية العقد الذي أمضاه مع إدارة النادي.
وأوصح بوميل، اليوم الجمعة، في تصريح للإذاعة الوطنية: “عندما قدمت إلى المولودية أمضيت على عقد لـ18 شهرا، وسينتهي شهر جوان المقبل”.
كما أضاف: “بدأت التفاوض مع رئيس النادي، لكن مع توالي المباريات في الفترة الأخيرة، لم نحظَ بالوقت الكافي للتحدث”.
وأردف: “هنالك رغبة من كلا الطرفين من أجل مواصلة المشوار سوياً. وشخصيا أحب التحديات، ولم لا مواصلة المغامرة مع المولودية”.
وتابع باتريس بوميل: “زرت مؤخرا مركز تدريبات الفريق بزرالدة، أين اقترحت احداث بعض التغييرات، أين طلبت أن تكون غرف تغيير الملابس بمركز التدربيات هي نفسها التي توجد في ملعب الدويرة”.
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