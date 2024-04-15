بوميل يخرج عن صمته ويرد بخصوص خبر اعتناقه الإسلام

ردّ مدرب فريق مولودية الجزائري، التقني الفرنسي باتريس بوميل، عن الأخبار التي تم تداولها بقوة في الساعات القليلة الماضية بخصوص اعتناقه الإسلام.

ونشر بوميل، تصريح صوتي، قال فيه: “أضن أنه ليس من حق أي شخص تقديم هذه المعلومة باستثنائي أنا”.

كما أضاف مدرب مولودية الجزائر: “نسر مثل هذه المعلومات يعتبر قلة احترام لشخصي، كوني الوحيد المخول بمنح مثل هذه المعلومة”.

ويأتي هذا الرد من مدرب مولودية الجزائر باتريس بوميل، بعد الانتشار الكبير لخبر اعتناقه الإسلام.

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