بوميل يستفز بلماضي بهذا التصريح..” أرضية جابوما مقبولة”!

إستفز مدرب منتخب كوت ديفوار الناخب الوطني جمال بلماضي من خلال تصريحاته بخصوص أرضية ميدان ملعب جابوما الذي سيحتضن مباراة الخضر أمسية الغد الخميس أمام ساحل العاج.

ونشط باتريس بوميل ندوة صحفية صبيحة اليوم الأربعاء للحديث عن مباراة الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2021 قائلا:

“أرضية مقبولة، لا يمكن القول أنها رائعة، لكنها مقبولة لكن من مباراة لأخرى تراجعت وعلينا أن نتعامل مع هذا الظرف لأنها كرة القدم”