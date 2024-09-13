بوميل يكشف تشكيلته الأساسية في مواجهة الاتحاد المنستيري

كشف مدرب مولودية الجزائر، أمير بوميل، عن تشكيلته الأساسية، في مواجهة نادي الاتحاد الرياضي المنستيري.

في إطار ذهاب الدور التصفوي الثاني، المؤهل لدور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.

وجاءت تشكيلة المدرب، بوميل، على النحو التالي:

موساوي، حلايمية، موالي، غزالة، عبداللاوي، بن خماسة، دراوي، زوغرانا، كيبري، نعيجي، بايازيد.

وستنطلق المواجهة بين الاتحاد الرياضي المنستيري ومولودية الجزائر، بملعب رادس، بداية من الساعة السادسة مساء، وستكون منقولة عبر قناة التلفيزيون العمومي “الشبابية”.