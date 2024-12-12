بوميل:”سنركز جيداً على مواجهة بن عكنون لتفادي أي مفاجأت”

أكد مدرب مولودية الجزائر أمير بوميل استعداده ولاعبوه لمواجهة فريق نجم بن عكنون مجددا، في الدور الـ 32 من منافسة كأس الجمهورية.

وقال أمير بوميل في تصريحه عقب الكشف عن مواجهة فريقه أمام نجم بن عكنون في الداربي: “منافسة كأس الجمهورية مهمة كثيرا بالنسبة لفريقنا مولودية الجزائر. سنلعب داربي أمام نجم بن عكنون، إنه فريق أعرفه جيدا لأننا واجهناه الموسم الماضي في البطولة”.

وأضاف بوميل: “نعمل على الاستعداد جيداً للمباراة لكي لا نواجه أي مشاكل، ببساطة إنها كأس الجمهورية”.

وختم مدرب المولودية: “سحر المنافسة هو إجراؤها عبر القرعة، وهو أمر جميل، سنلعب هذه المباراة مثل باقي المباريات للذهاب بعيدا في المنافسة”.