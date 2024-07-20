بوناصر يضغط للاحتراف في قطر وسوسطارة تشترط 2 مليون أورو

رشّحت تقارير صحفية صادرة أمس الجمعة، مدافع اتحاد العاصمة، عبد الصمد بوناصر، لخوض تجربة احترافية في قطر، بداية من الموسم الكروي الجديد 2024-2025.

وأوضحت ذات التقارير، بأن بوناصر، أخبر مسؤولي اتحاد العاصمة. برغبته في الاحتراف الصائفة الحالية، من بوابة السد القطري.

مشيرة إلى أن المدافع المحوري، طالب بالحصول على وثائق تسريحه. مقابل تسديد قيمة الشرط الجزائي المتواجد في العقد الذي يربطه بالاتحاد.

كما أوضحت بأن إدارة الاتحاد بدورها، رفضت التخلي عن بوناصر. باعتباره أحد أبرز المواهب في صفوف الفريق، وطالبوا وكيل أعماله بجلب فريق للتفاوض حول وثيقة تسريحه.

مضيفة بأن مسؤولي “سوسطارة” يصرون، على الحصول على مقابل مادي بقيمة 2 مليون أورو، مقابل السماح لصاحب الـ 19 ربيعا بالرحيل.

للإشارة فإن بوناصر، المرتبط بعقد مع الاتحاد إلى صيف 2027، خطف الأنظار الموسم الماضي، بمشاركته في 35 مباراة ما بين الكأس والبطولة وكأس الكاف.